Биография

Леонид Неведомский – актер театра и кино, известный своими яркими ролями в советских и российских кинолентах. Его фильмография включает более 100 работ, среди которых известные картины «Цыган», «Дела семейные», сериал «Доярка из Хацапетовки». Будущий артист родился в 1939 г. в Витебске. Его родители были врачами, но юноша рано стал сиротой, поэтому старался жить, полагаясь только на собственные силы. В возрасте 14 лет он уехал в Свердловск. Первые роли Леонид Неведомский исполнил в 17 лет на сцене Свердловского ТЮЗа. Позже он сотрудничал с театральными учреждениями Мурманска и Новгорода. Высшее актерское образование юноша получил в 1967 г., окончив ЛГИТМиК. Профессионального актера приняли в труппу Ленинградского БДТ. Кинодебют артиста состоялся сразу после получения диплома. В 1967 г. он снялся в ленте «Горькие зерна». Следующим фильмом Леонида Неведомского стала драма «Степень риска», вышедшая в 1968 г. В этом же году он получил первую главную роль в ленте «Родион Гуляев». Центральных персонажей актер воплотил в картинах «Впереди день», «Город под липами», «Фиеста», «Мужество жить», «Письмо из юности», «Старая крепость», «Земляки», «Пламя», «Доброта», Он снялся в популярных сериалах «Агент национальной безопасности – 3», «Убойная сила – 2», «Улицы разбитых фонарей – 4», «Бандитский Петербург – 4» и других.