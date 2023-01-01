Предательница
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Предательница

Предательница (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

8.81979, Предательница
Семейные80 мин0+

Сюжет

Однажды Мария Александровна, детская воспитательница в интернате, объявляет, что увольняется. Все из-за жениха, который живет в другом городе и ждет избранницу. Шестиклассники, за долгое время привязавшиеся к Марине Александровне, жутко на нее обижаются, считают предательницей и решают сделать все, чтобы она осталась.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb