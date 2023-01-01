Предательница (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Однажды Мария Александровна, детская воспитательница в интернате, объявляет, что увольняется. Все из-за жениха, который живет в другом городе и ждет избранницу. Шестиклассники, за долгое время привязавшиеся к Марине Александровне, жутко на нее обижаются, считают предательницей и решают сдела�ть все, чтобы она осталась.



Предательница смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.