Предательница (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
8.81979, Предательница
Семейные80 мин0+
Сюжет
Однажды Мария Александровна, детская воспитательница в интернате, объявляет, что увольняется. Все из-за жениха, который живет в другом городе и ждет избранницу. Шестиклассники, за долгое время привязавшиеся к Марине Александровне, жутко на нее обижаются, считают предательницей и решают сдела�ть все, чтобы она осталась.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛБАктриса
Лариса
Блинова
- ГКАктёр
Георгий
Киянцев
- ИКАктёр
Игорь
Кучин
- ИКАктёр
Игорь
Курнев
- Актриса
Наталья
Хорохорина
- ОМАктриса
Ольга
Маркина
- НСАктёр
Николай
Смирнов
- Актёр
Леонид
Неведомский
- ООАктёр
О.
Олейник
- ГМАктриса
Г.
Мамеева
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов