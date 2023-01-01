Биография

Наталья Хорохорина – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Московский, Московской области, 5 мая 1954 года. Имеет почетное звание заслуженной артистки России. В детстве будущая актриса интересовалась театром, занималась в театральной студии. Окончив школу, сдала экзамены одновременно в Щепкинское и Щукинское училища. Хорохорина остановила свой выбор на Щепкинском. Выпустившись, несколько лет проработала в театре, играла в таких спектаклях, как «Чайка», «Гроза», «Корсиканка». В кино свою первую роль Наталья Хорохорина получила в 1976 году, в ленте «Предательница». Актриса разведена, дважды была замужем. От второго брака имеет дочь. За свою долгую карьеру в кино Хорохорина сыграла более чем в сотне фильмов и сериалов. Первые роли были небольшими, но характерными, и вскоре режиссеры заметили молодую актрису. Прославил Наталью Хорохорину фильм «Пираты ХХ века», где она блестяще сыграла буфетчицу Машу. Позже были роли в таких известных лентах, как «Белые росы», «Неизвестный солдат», «Очи черные». После распада СССР актрису стали часто приглашать в российские сериалы, современному зрителю она знакома по проектам «ДМБ», «Жизнь, которой не было», «Воронины». Помимо съемок, Хорохорина занята в дубляже и озвучивании иностранных картин для российской аудитории.