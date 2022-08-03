Безбилетная пассажирка
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Безбилетная пассажирка

Безбилетная пассажирка (фильм, 1978) смотреть онлайн

8.51978, Безбилетная пассажирка
Мелодрама, Комедия64 мин12+

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О фильме

Штукатуры Нина и Антон мечтают о трудовых подвигах, поэтому решают отправиться на БАМ. Нина забывает купить билет, так что к Азовскому морю им приходится ехать совершенно неожиданным способом. Молодые люди станут близкими друзьями, а возможно – чем-то большим.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb