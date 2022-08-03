Штукатуры Нина и Антон мечтают о трудовых подвигах, поэтому решают отправиться на БАМ. Нина забывает купить билет, так что к Азовскому морю им приходится ехать совершенно неожиданным способом. Молодые люди станут близкими друзьями, а возможно – чем-то большим.

