Безбилетная пассажирка (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.51978, Безбилетная пассажирка
Мелодрама, Комедия64 мин12+
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О фильме
Штукатуры Нина и Антон мечтают о трудовых подвигах, поэтому решают отправиться на БАМ. Нина забывает купить билет, так что к Азовскому морю им приходится ехать совершенно неожиданным способом. Молодые люди станут близкими друзьями, а возможно – чем-то большим.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЮПРежиссёр
Юрий
Победоносцев
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ККАктёр
Константин
Кравинский
- АГАктёр
Амурбек
Гобашиев
- ТДАктёр
Тигран
Давыдов
- ОТАктриса
Ольга
Торбан
- Актриса
Наталья
Хорохорина
- МШАктриса
Марина
Шигарева
- МБАктёр
Михаил
Бычков
- ЮЧАктёр
Юрий
Чигров
- ВГАктёр
Вячеслав
Гостинский
- ВССценарист
Владимир
Сухоребрый
- ТАПродюсер
Таги
Алиев
- БСОператор
Борис
Середин
- ЛККомпозитор
Лариса
Критская