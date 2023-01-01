Биография

Татьяна Догилева – знаменитая советская и российская театральная и киноактриса. Обрела славу в молодые годы после появления в картинах «Покровские ворота», «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты». Ее семья была далека от мира искусства – будущая актриса родилась в семье простых рабочих мукомольного завода. В жизни все давалось Татьяне непросто: поступить в институт получилось лишь с пятого раза. После окончания ГИТИСа работала в Московском театре им. Ленинского комсомола, где задержалась вплоть до 1985 года. Роль Нельки в спектакле «Жестокие игры» стала для девушки «звездной». С тех пор ее стали активно звать на съемки. Первые роли в кино носили эпизодический характер, однако это не повлияло на качество игры. Личная жизнь Догилевой не изобилует пикантными подробностями. Дважды была замужем, есть дочь Екатерина. В более поздние годы артистка решила стать режиссером, однако не прекратила играть. На ее счету немало ролей в сериалах и полнометражных лентах. Помимо основной занятости в Театре им. Ермоловой, сотрудничала с Театром Антона Чехова, Театром им. Моссовета и Театром Российской армии. Немало сил актриса Татьяна Догилева отдала ситкому «Люба, дети и завод». Принимала участие и в ряде телевизионных проектов, в числе которых «Последний герой», «Танцы со звездами».