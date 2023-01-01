Татьяна Догилева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 27 февраля 1957 г. (68 лет)
Биография
Татьяна Догилева – знаменитая советская и российская театральная и киноактриса. Обрела славу в молодые годы после появления в картинах «Покровские ворота», «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты». Ее семья была далека от мира искусства – будущая актриса родилась в семье простых рабочих мукомольного завода. В жизни все давалось Татьяне непросто: поступить в институт получилось лишь с пятого раза. После окончания ГИТИСа работала в Московском театре им. Ленинского комсомола, где задержалась вплоть до 1985 года. Роль Нельки в спектакле «Жестокие игры» стала для девушки «звездной». С тех пор ее стали активно звать на съемки. Первые роли в кино носили эпизодический характер, однако это не повлияло на качество игры. Личная жизнь Догилевой не изобилует пикантными подробностями. Дважды была замужем, есть дочь Екатерина. В более поздние годы артистка решила стать режиссером, однако не прекратила играть. На ее счету немало ролей в сериалах и полнометражных лентах. Помимо основной занятости в Театре им. Ермоловой, сотрудничала с Театром Антона Чехова, Театром им. Моссовета и Театром Российской армии. Немало сил актриса Татьяна Догилева отдала ситкому «Люба, дети и завод». Принимала участие и в ряде телевизионных проектов, в числе которых «Последний герой», «Танцы со звездами».
Фильмография
- 9.2
Тур с Иванушками2024, 111 мин
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 8.5
Юра дворник2023, 88 мин
- 8.8
Я на перемотке!2022, 84 мин
- 8.8
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия2021, 64 мин
- 9.4
Вампиры средней полосы2021
- 8.5
Золотая кровь. Чертов кистень2021
- 8.7
Золотая кровь. Чертолье2021
- 8.9
Третья жизнь Дарьи Кирилловны2017
- 8.4
Хороший мальчик2016, 91 минБесплатно
- 9.4
Елки 32013, 93 минБесплатно
- 8.7
Пятый этаж без лифта2013
- 9.0
Мой2009Бесплатно
- 8.8
Королева льда2008, 91 минБесплатно
- 7.6
Прохиндиада 21994, 90 минБесплатно
- 9.1
Афганский излом1991, 132 минБесплатно
- 8.9
Бармен из «Золотого якоря»1986, 75 минБесплатно
- 9.4
Не ходите, девки, замуж1985, 64 минБесплатно
- 9.2
Блондинка за углом1984, 78 минБесплатно
- 8.5
Прохиндиада, или бег на месте1984, 84 минБесплатно