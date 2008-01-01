Королева льда (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ирина – одна из самых лучших тренеров Российской федерации фигурного катания. Многие завидуют ей, состоятельной красивой женщине, у которой есть все, к чему остальные стремятся всю жизнь. Но, пусть даже привлекательная успешная, она не может быть по-настоящему счастлива. В каждом своем талантливом ученике она видит свои нереализованные возможности. Именно эти мысли за годы сожаления об упущенной карьере сделали ее холодной и жесткой даже со своими близкими. Казалось бы, мало что может измениться в устоявшейся жизни женщины, в которую она старалась не пускать даже собственную дочь и внучку...



Но тут на одной из тренировок появляется молодой амбициозный фигурист, Борис, ровесник её дочери Елены. Для молодого человека Ирина – последний шанс сделать успешную карьеру фигуриста, ради этого он готов поступиться всем. Именно он перевернет всю жизнь Ирины и её семьи. Как удастся простому провинциальному парню добиться внимания этой женщины? Поможет ли ему эта «победа» прийти к своей истиной цели?



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