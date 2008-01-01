Королева льда (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Ирина – одна из самых лучших тренеров Российской федерации фигурного катания. Многие завидуют ей, состоятельной красивой женщине, у которой есть все, к чему остальные стремятся всю жизнь. Но, пусть даже привлекательная успешная, она не может быть по-настоящему счастлива. В каждом своем талантливом ученике она видит свои нереализованные возможности. Именно эти мысли за годы сожаления об упущенной карьере сделали ее холодной и жесткой даже со своими близкими. Казалось бы, мало что может измениться в устоявшейся жизни женщины, в которую она старалась не пускать даже собственную дочь и внучку...
Но тут на одной из тренировок появляется молодой амбициозный фигурист, Борис, ровесник её дочери Елены. Для молодого человека Ирина – последний шанс сделать успешную карьеру фигуриста, ради этого он готов поступиться всем. Именно он перевернет всю жизнь Ирины и её семьи. Как удастся простому провинциальному парню добиться внимания этой женщины? Поможет ли ему эта «победа» прийти к своей истиной цели?
Королева льда смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ПКАктёр
Пётр
Красилов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- АКАктриса
Анастасия
Калманович
- АВАктриса
Анжелика
Вольская
- Актриса
Татьяна
Казючиц
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- ВЖАктёр
Владислав
Жовнирский
- ЛЙАктриса
Лена
Йованович
- ЕМАктриса
Елена
Масленникова
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- МАХудожница
Марианна
Артемьева
- АБХудожник
Алексей
Безменов
- АГОператор
Александр
Горулев
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин