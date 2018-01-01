Пётр Красилов

Биография

Петр Красилов — российский актер. Заслуженный артист России. Родился в Балашихе 3 июня 1977 года. В 1999 году окончил театральное училище имени М. С. Щепкина. После выпуска поступил в театр Российской Армии, чуть позже работал в Ленкоме, позже вступил в труппу Российского академического молодежного театра. В 2002 году сыграл в постановке «Азазель». Эта роль принесла актеру признание критиков и премию «Чайка» в номинации «Прорыв». Также играл центральных героев в спектаклях «Капитанская дочка», «Приключения Тома Сойера», «Красное и черное», «Боинг-Боинг». Петр Красилов начал карьеру в кино со съемок в сериале «Бедная Настя», где ему досталась одна из главных ролей. Следующим проектом стал телесериал «Грехи отцов». Еще большую популярность принесло участие в сериале «Не родись красивой», где Петр играл лучшего друга главного героя. Снимался в фильмах «Пирожки с картошкой», «Откуда берутся дети», сериалах «Эксперты», «Гончие». В фильмографии актера съемки в картинах «Королева льда», «Второе дыхание», «Варенье из сакуры», «Удиви меня», сериалах «Жить дальше», «Людмила Гурченко». В 2006 году стал победителем телевизионного шоу «Танцы на льду». Снимался в клипе певицы Натальи Бучинской.