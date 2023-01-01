Мамочка моя (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.32012, Мамочка моя 1 сезон
Драмы, Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Елена мечтала выйти замуж за аспиранта Костю, а стала женой Петра – не по своей воле! Родилась дочь, но Елена так и не смогла полюбить жестокого деревенского мужика. Однажды муж избил ее до полусмерти. Истекая кровью, женщина бежала из дома. Так начались скитания Елены. Много испытаний уготовила ей судьба: встречу с цыганами, жизнь в монастыре, работу гувернанткой в доме криминального авторитета. Она была готова перенести любые трудности, лишь бы забрать у мужа-изувера любимую дочь. А потом пришло известие, что Петр и ее малышка погибли в горящем доме.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- АЧРежиссёр
Алина
Чеботарева
- Актриса
Анна
Горшкова
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- ПКАктёр
Пётр
Красилов
- Актёр
Кирилл
Рубцов
- Актёр
Михаил
Химичев
- Актриса
Анна
Пескова
- Актриса
Ада
Роговцева
- СЧАктриса
София
Чернявская
- КХАктёр
Кирилл
Христенко
- АДАктёр
Артур
Дворянов
- ЕЖСценарист
Елена
Жукова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ПЯХудожник
Павел
Ярмусевич
- ИХХудожница
Инга
Хруслова
- АЧМонтажёр
Алина
Чеботарева
- СБОператор
Сергей
Борденюк
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик