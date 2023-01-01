Мамочка моя (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Елена мечтала выйти замуж за аспиранта Костю, а стала женой Петра – не по своей воле! Родилась дочь, но Елена так и не смогла полюбить жестокого деревенского мужика. Однажды муж избил ее до полусмерти. Истекая кровью, женщина бежала из дома. Так начались скитания Елены. Много испытаний уготовила ей судьба: встречу с цыганами, жизнь в монастыре, работу гувернанткой в доме криминального авторитета. Она была готова перенести любые трудности, лишь бы забрать у мужа-изувера любимую дочь. А потом пришло известие, что Петр и ее малышка погибли в горящем доме.



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