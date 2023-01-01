Биография

Анна Горшкова — киноактриса и фотомодель. Родилась в Москве 28 ноября 1983 года. В 16 лет будущая артистка начала заниматься модельной деятельностью. Поступила в столичный вуз на факультет социологии, но позже решила связать свою жизнь с киноиндустрией и окончила школу актерского мастерства. Анна Горшкова получила популярность благодаря роли крепостной актрисы Полины в телесериале «Бедная Настя». На счету актрисы 30 ролей. Последняя работа — съемка в художественном фильме «На Париж», рассказывающем о друзьях-танкистах. В нем актриса сыграла военную летчицу.