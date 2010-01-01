Моя любовь (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Трогательная мелодрама с Анной Горшковой и Александром Пашковым. Жизни Алины можно только позавидовать: у нее успешная карьера и привлекательный бойфренд, с которым она развлекается в ночных клубах. Но трагедия навсегда меняет привычный уклад девушки. После смерти старшей сестры, Алина берет опеку над племянником и пытается заменить ему мать. Но родительские обязанности никак не удается вписать в привычный образ жизни. А тут еще объявляется биологический отец ребенка – влиятельный человек, который намерен отобрать мальчика у Алины. И в этот момент девушка выясняет, что ее бойфренд – мошенник. Кто поможет Алине справиться со всем, что на нее свалилось?
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- Актриса
Анна
Горшкова
- Актёр
Александр
Пашков
- Актёр
Сергей
Комаров
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- ДБАктёр
Денис
Барановский
- НХАктриса
Наталья
Холодович
- ВДАктёр
Влад
Денякин
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ИРАктриса
Ирина
Рымарова-Шапо
- ЮДСценарист
Юлия
Дамскер
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- АГПродюсер
Александр
Гаврюшин
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков