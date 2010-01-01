Моя любовь (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трогательная мелодрама с Анной Горшковой и Александром Пашковым. Жизни Алины можно только позавидовать: у нее успешная карьера и привлекательный бойфренд, с которым она развлекается в ночных клубах. Но трагедия навсегда меняет привычный уклад девушки. После смерти старшей сестры, Алина берет опеку над племянником и пытается заменить ему мать. Но родительские обязанности никак не удается вписать в привычный образ жизни. А тут еще объявляется биологический отец ребенка – влиятельный человек, который намерен отобрать мальчика у Алины. И в этот момент девушка выясняет, что ее бойфренд – мошенник. Кто поможет Алине справиться со всем, что на нее свалилось?



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