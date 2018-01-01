Тамара Миронова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 3 февраля 1950 г. (75 лет)
Биография
Тамара Миронова – советская и белорусская актриса родилась в 1950 году в Вильнюсе. В детские годы играла в школьном самодеятельном театре. Получила профессию учителя в местном педагогическом институте. Одновременно посещала студию Даугавпилского театра. Увлечение театром победило. Талантливую игру девушки оценило руководство Могилевского театра, и Миронова уехала в Белоруссию. Училась в театрально-художественном институте, по окончании которого выступала на сценах театра в Могилеве и минского драмтеатра «Дзе-Я?». В начале нового века перешла на службу в театр им. Я. Купалы. Актриса замужем, у нее есть единственная дочь. В кинематограф Миронова пришла уже в зрелом возрасте, отыграв на театральной сцене более 25 лет. Первую роль Тамара Миронова сыграла в телесериале «Ускоренная помощь» в самом конце 90-х. Актриса снималась в известных кинолентах: «Каменская», «Закон» и «Дети Ванюхина». В 2016 году за роль в картине «Franz+Polina» она получила приз международного кинофестиваля «Созвездие». Сегодня актриса продолжает сниматься в сериалах и кинофильмах. Среди последних работ Мироновой – фильмы «Дорогая подруга», «Наказание без преступления» и «Купала».
Фильмография
Актриса
- 8.8
Забытый ангел2022
- 9.1
Кто я2016Бесплатно
- 8.7
Запах лаванды2016Бесплатно
- 8.6
Любовь, которой не было2015, 92 минБесплатно
- 9.2
Останьтесь навсегда2015Бесплатно
- 9.1
Красавец и чудовище2014, 107 минБесплатно
- 8.7
Слепой расчет2014Бесплатно
- 8.9
Ба-бу2014, 80 минБесплатно
- 9.0
Сон как жизнь2014Бесплатно
- 9.0
Вместо нее2014Бесплатно
- 9.0
С чистого листа2013, 98 минБесплатно
- 8.6
Весомое чувство2013, 90 минБесплатно
- 8.8
Укради меня2013Бесплатно
- 9.1
Самое главное2013, 95 минБесплатно
- 7.4
Рассказы2012, 105 мин
- 9.0
Моя любовь2010, 105 минБесплатно
- 7.8
Тихий центр2010
- 6.4
Дастиш фантастиш2009, 77 минБесплатно
- 8.5
Волки2009, 105 минБесплатно
- 8.1
Еще о войне2004, 52 минБесплатно