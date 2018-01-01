Биография

Тамара Миронова – советская и белорусская актриса родилась в 1950 году в Вильнюсе. В детские годы играла в школьном самодеятельном театре. Получила профессию учителя в местном педагогическом институте. Одновременно посещала студию Даугавпилского театра. Увлечение театром победило. Талантливую игру девушки оценило руководство Могилевского театра, и Миронова уехала в Белоруссию. Училась в театрально-художественном институте, по окончании которого выступала на сценах театра в Могилеве и минского драмтеатра «Дзе-Я?». В начале нового века перешла на службу в театр им. Я. Купалы. Актриса замужем, у нее есть единственная дочь. В кинематограф Миронова пришла уже в зрелом возрасте, отыграв на театральной сцене более 25 лет. Первую роль Тамара Миронова сыграла в телесериале «Ускоренная помощь» в самом конце 90-х. Актриса снималась в известных кинолентах: «Каменская», «Закон» и «Дети Ванюхина». В 2016 году за роль в картине «Franz+Polina» она получила приз международного кинофестиваля «Созвездие». Сегодня актриса продолжает сниматься в сериалах и кинофильмах. Среди последних работ Мироновой – фильмы «Дорогая подруга», «Наказание без преступления» и «Купала».