Красавец и чудовище (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Варвара Гвоздикова – торговка помидорами и гроза местного рынка. За словом в карман не лезет, себя в обиду не дает. За непримиримый характер, чумазое лицо и вечную телогрейку Варю называют «чудовищем». Впрочем, не такое уж Варя «чудовище». Просто какой тут лоск, если работаешь от зари до зари, а всю зарплату забирают мать-пьяница и ее непутевый муж? Да и рынок провинциального городка – не то место, где можно научиться хорошим манерам. Варя и сама уже не помнит о времени, когда носила косу, была любимицей отца и лучшей ученицей в классе. Отец умер, и жизнь сложилась так… как сложилась. Варя не жалуется и не унывает, но ровно до того дня, пока не оказывается без дома и без работы. Директор рынка выбрасывает Варю на улицу за то, что она отдавила ногу и нахамила важному клиенту – столичному бизнесмену, красавцу Ивану. А мать не собирается держать дома «дармоедку».



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