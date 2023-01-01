Биография

Валерия Шкирандо – яркая актриса российского кино, родилась в1988 году в северной столице. Награждена премией «Золотой орел». С детских лет проявляла артистические способности, к тому же у девочки был идеальный слух. Занятия в драмкружке Валерия совмещала с учебой в музыкальной школе. Она даже организовала свою рок-группу, с которой выступала на школьных мероприятиях. После школы девушка поступила в ГИТИС, но вскоре решила вернуться в родной город. Профильное образование Шкирандо получила в академии театрального искусства. С 2006 по 2013 годы сменила несколько мест работы. Служила в театрах «На Неве», «Рок-опера», «Буфф». Валерия пока не замужем, но у нее есть любимый мужчина, отношения с которым она не афиширует. Известно, что актриса мечтает о большой и дружной семье. Первую роль в кино Валерия получила в знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей-8». Потом было еще несколько персонажей второго плана. В 2013 году актриса привлекла к себе внимание, снявшись в клипе рок-группы «Ленинград». С этого времени интерес режиссеров к перспективной актрисе возрос. В 2015 году в прокат вышел фильм Шкирандо «Батальонъ», который принес актрисе настоящую популярность. В этом же году Шкирандо сыграла роли в фильмах «Шаманка» и «Семейный альбом». С каждым годом мастерство актрисы растет, она воплощает в жизнь все новые образы.