Защитники фильм смотреть онлайн

Сюжет

Советские супергерои-мутанты спасают современную Россию. Первый российский фильм о супергероях от Сарика Андреасяна.



Во времена Холодной войны тайная организация «Патриот» создала отряд сверхлюдей. Долгие годы Арсус, Лер, Хан и Ксения вынуждены были скрывать сверхспособности — до тех пор, пока бывший руководитель «Патриота» Август Куратов, создавший инновационные боевые машины, не стал претендовать на мировое господство. Елене Лариной удается найти сверхлюдей, которым теперь предстоит защитить Москву от злейшей армии клонов. Смогут ли советские супергерои спасти не только столицу России, но и все человечество?



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