Защитники фильм смотреть онлайн
Сюжет
Советские супергерои-мутанты спасают современную Россию. Первый российский фильм о супергероях от Сарика Андреасяна.
Во времена Холодной войны тайная организация «Патриот» создала отряд сверхлюдей. Долгие годы Арсус, Лер, Хан и Ксения вынуждены были скрывать сверхспособности — до тех пор, пока бывший руководитель «Патриота» Август Куратов, создавший инновационные боевые машины, не стал претендовать на мировое господство. Елене Лариной удается найти сверхлюдей, которым теперь предстоит защитить Москву от злейшей армии клонов. Смогут ли советские супергерои спасти не только столицу России, но и все человечество?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Антон
Пампушный
- Актёр
Санжар
Мади
- Актёр
Себастьян
Сисак
- Актриса
Алина
Ланина
- СШАктёр
Станислав
Ширин
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ВРАктёр
Вячеслав
Разбегаев
- АСАктёр
Александр
Семенов
- ВБАктёр
Владимир
Бутенко
- ММАктриса
Мила
Максимова
- АГСценарист
Андрей
Гаврилов
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- МООператор
Максим
Осадчий
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян