Биография

Владимир Бутенко – актер. Родился в 1980 году. В театральный институт поступил вопреки воле родных. Учился в Волгограде. Закончил вуз в 2005-м. Поняв, что лучшие перспективы открываются в столице, перебрался в Москву. Сниматься в кино начал в 2012 году. Впервые появился на экране в эпизодической роли детективного сериала «След». Сыграл ведущего в сериале «Деффчонки». Бутенко в роли жениха в пятом сезоне «Кухни» был замечен и оценен публикой. В 2016 году актер участвует в сериале «Гостиница «Россия». Его персонаж не значится в титрах, но зрители отмечают органичность актера в роли офицера силовой структуры, и награждают его массой лестных отзывов. В многосерийном повествовании о закате социалистической эпохи («Дом фарфора», 2017) актер убедительно играет драматичную роль близкого родственника главного героя. Еще более достоверен Бутенко в фильме «По ту сторону смерти». Он администратор игрового заведения в третьем эпизоде картины. Максимум зрительских симпатий получает его Расковалов в детективной драме 2018 года «Ненастье». Главную роль актер исполняет в сериале 2019 года «Чехов: Screenlife». Выхода на экраны ждет еще одни фильм с участием артиста.