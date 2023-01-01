Если сердце дрогнет (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбрала Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына…

Николай, устав от страданий жены, оказывается в постели ее подруги Ольги. Обоим стыдно перед Татьяной, но прекратить отношения они не в силах. Николай просит развод. Окончательно отчаявшись, Татьяна идет в церковь. Священник советует не искать ребенка, похожего на погибшего сына, а взять того, при встрече с которым дрогнет сердце…



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