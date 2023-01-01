Этот сериал пока недоступен
Если сердце дрогнет (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбрала Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына…
Николай, устав от страданий жены, оказывается в постели ее подруги Ольги. Обоим стыдно перед Татьяной, но прекратить отношения они не в силах. Николай просит развод. Окончательно отчаявшись, Татьяна идет в церковь. Священник советует не искать ребенка, похожего на погибшего сына, а взять того, при встрече с которым дрогнет сердце…
Все сезоны сериала Если сердце дрогнет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ОКАктриса
Ольга
Калашникова
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- Актёр
Мих�аил
Химичев
- ММАктриса
Мария
Малиновская
- ВБАктёр
Владимир
Бутенко
- АШАктриса
Анастасия
Шеховцова
- ДБАктёр
Даниил
Бледный
- Актёр
Александр
Шестопалов
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ЛААктёр
Леонид
Ардо
- НМСценарист
Наталья
Марфина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Вика
Шахназарова
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев