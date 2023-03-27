Если сердце дрогнет (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбрала Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына…



