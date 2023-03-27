Если сердце дрогнет (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Если сердце дрогнет. Серия 1
Если сердце дрогнет
1-й сезон
1-я серия
9.22023, Если сердце дрогнет. Серия 1
Мелодрама18+
Уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбрала Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына…

Россия
Мелодрама
Full HD
48 мин / 00:48

