Если сердце дрогнет (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбрала Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына…





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