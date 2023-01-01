Если сердце дрогнет. Серия 3
Wink
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Если сердце дрогнет
1-й сезон
3-я серия
9.12023, Если сердце дрогнет. Серия 3
Мелодрамы18+

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Если сердце дрогнет (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбрала Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Если сердце дрогнет»