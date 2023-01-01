Биография

Александр Шестопалов — российский актер кино и дубляжа. Родился в Клинцах 4 августа 1978 года. После окончания школы кинодеятель поступил в МАИ. Проучившись до 4 курса, он оставил вуз ради актерской карьеры. Пройдя конкурс во ВГИК, Шестопалов попал в мастерскую Соломина и Ленькова. В 2008 году Александр стал членом Гильдии актеров кино России. Кинодебют Александра Шестопалова состоялся в 2000 году с эпизодической роли в исторической драме «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа». В 2006-м он принял участие в полнометражном проекте «ЖАRА», а еще через год снялся в одном из эпизодов ТВ-сериала «Счастливы вместе». Сейчас фильмография Александра насчитывает более 50 работ: его можно увидеть в боевике «Апостол» 2008 года, фэнтезийной ленте «Пока цветет папоротник», комедии «Против всех» и в судебной драме «Ваша честь» Константина Статского. Также он озвучивал десятки фильмов, в числе которых «Богемская рапсодия», «Прибытие», «Дело храбрых», «Спасатели Малибу» и «Темная башня».