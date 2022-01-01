Власть огня
Wink
Фильмы
Власть огня
6.62022, En plein feu
Драмы, Триллеры81 мин18+
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Власть огня (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Последние жители пожароопасной зоны в густом лесу пытаются сбежать от разбушевавшегося пламени. Мрачный французский фильм-катастрофа на актуальную тему глобального потепления.

Симон вместе с пожилым отцом Жозефом живут рядом с лесом. Из-за аномально высокой температуры в их краях участились пожары. Несмотря на постоянные тревожные новости по радио и телевидению и призывы срочно эвакуироваться, двое мужчин оказываются в числе последних местных жителей, решивших покинуть свои дома. Однако всепоглощающее пламя оказывается ближе с каждым часом. Использовать привычный маршрут бегства уже поздно, поэтому они отправляются по новому пути, надеясь воссоединится с бывшей женой Симона и его 16-летним сыном.

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Власть огня»

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