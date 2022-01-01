Власть огня (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Последние жители пожароопасной зоны в густом лесу пытаются сбежать от разбушевавшегося пламени. Мрачный французский фильм-катастрофа на актуальную тему глобального потепления.
Симон вместе с пожилым отцом Жозефом живут рядом с лесом. Из-за аномально высокой температуры в их краях участились пожары. Несмотря на постоянные тревожные новости по радио и телевидению и призывы срочно эвакуироваться, двое мужчин оказываются в числе последних местных жителей, решивших покинуть свои дома. Однако всепоглощающее пламя оказывается ближе с каждым часом. Использовать привычный маршрут бегства уже поздно, поэтому они отправляются по новому пути, надеясь воссоединится с бывшей женой Симона и его 16-летним сыном.
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Информация
Рейтинг
- КРРежиссёр
Квентин
Рейно
- Актёр
Алекс
Лютц
- Актёр
Андре
Дюссолье
- ЛСАктриса
Лора
Сепюль
- ВВАктёр
Валье
Воден
- СКАктриса
Сюзанн
Кво Пикар
- ЖМАктёр
Жюль
Маршан
- КСАктёр
Кристоф
Сарден
- ШРАктриса
Шанталь
Равалек
- НМАктёр
Нгандж�и
Мутири
- СПАктриса
Софи
Парель
- ЛГПродюсер
Леонард
Гловински
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕМАктриса дубляжа
Екатерина
Маликова
- Актёр дубляжа
Александр
Шестопалов
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АКХудожница
Амандин
Крос
- ЖБМонтажёр
Жан-Батист
Бодуэн
- ВМОператор
Венсан
Матиа