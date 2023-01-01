Биография

Александр Груздев – актер, мастер дубляжа, автор-исполнитель, родился 9 мая 1965 года (г. Астрахань). Закончил Театральный институт имени Б. Щукина в Москве. Груздев известен, прежде всего, по многочисленным работам по озвучиванию художественных и документальных фильмов, участию в телепрограммах (например, «Куклы» на НТВ). Имеет несколько ролей в театре и кино, в 1990-е играл на различных сценических площадках, в том числе в Центре драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина. Первый озвученный Груздевым фильм – «Закат» (по произведениям И. Бабеля). В настоящее время занят на «Мосфильм-Мастер» и в ТТЦ Останкино. Актер был трижды женат, многодетный отец (шестеро детей). В числе его наиболее известных работ: участие в дубляже кинофильмов и телевизионной документалистики – «Зеленая миля», «Властелин колец», «Хоббит», «Люди Икс», «Трансформеры», «Мстители», цикл Первого канала «Гении и злодеи»; аниме и мультфильмов – «Призрак в доспехах», «Рио»; компьютерных игр – Doom, Warcraft III, Assassin's Creed, Call of Duty. За 30 лет работы по озвучиванию в портфолио актера вошло более тысячи проектов, благодаря чему он получил «народное» звание «голоса русского дубляжа».