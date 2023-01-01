Александр Груздев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 9 мая 1965 г. (59 лет)
Биография
Александр Груздев – актер, мастер дубляжа, автор-исполнитель, родился 9 мая 1965 года (г. Астрахань). Закончил Театральный институт имени Б. Щукина в Москве. Груздев известен, прежде всего, по многочисленным работам по озвучиванию художественных и документальных фильмов, участию в телепрограммах (например, «Куклы» на НТВ). Имеет несколько ролей в театре и кино, в 1990-е играл на различных сценических площадках, в том числе в Центре драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина. Первый озвученный Груздевым фильм – «Закат» (по произведениям И. Бабеля). В настоящее время занят на «Мосфильм-Мастер» и в ТТЦ Останкино. Актер был трижды женат, многодетный отец (шестеро детей). В числе его наиболее известных работ: участие в дубляже кинофильмов и телевизионной документалистики – «Зеленая миля», «Властелин колец», «Хоббит», «Люди Икс», «Трансформеры», «Мстители», цикл Первого канала «Гении и злодеи»; аниме и мультфильмов – «Призрак в доспехах», «Рио»; компьютерных игр – Doom, Warcraft III, Assassin's Creed, Call of Duty. За 30 лет работы по озвучиванию в портфолио актера вошло более тысячи проектов, благодаря чему он получил «народное» звание «голоса русского дубляжа».
Фильмография
- 9.2
Пушистый вояж2024, 83 минБесплатно
- 6.0
Нападение на Рио Браво2023, 77 мин
- 6.3
Затерянные в Рио Браво2023, 80 мин
- 6.9
Пациенты2022, 87 минБесплатно
- 9.0
Гений математики2022, 112 мин
- 7.6
Вооруженное ограбление2022, 72 минБесплатно
- 8.4
Человек, который нарисовал Бога2022, 110 мин
- 7.5
Командный пункт2022, 100 мин
- 6.6
Власть огня2022, 81 мин
- 6.1
Смертельная ловушка2022, 101 мин
- 5.3
Бесконечность: Субъект неизвестен2021, 82 минБесплатно
- 8.2
Доктор по вызову2021, 88 мин
- 7.8
Королевская игра2021, 107 мин
- 6.3
Цвет из иных миров2020, 105 минБесплатно
- 7.1
Точка отсчета2020, 93 минБесплатно
- 7.8
Банда Чикаго2020, 89 мин
- 7.5
Момент истины2020, 86 минБесплатно
- 7.3
Поймать свидетеля2020, 79 мин
- 8.7
Четыре хороших дня2020, 96 минБесплатно
- 8.0
Убийство Кеннета Чемберлена2020, 77 минБесплатно