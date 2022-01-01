Командный пункт (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В постапокалиптическом мире двое мужчин должны защищаться от нападения жестокой банды выживших. Независимый триллер из Новой Зеландии.
Мир охватывает кровопролитная война, в результате которой половина земного шара остается без электричества. Позже неизвестная болезнь выкашивает почти все население Новой Зеландии. Среди выживших начинают появляться мародеры, готовые на все ради собственной выгоды. Мелинда и Келлен — пара, пытающаяся наладить мирную жизнь спустя два года после этих трагических событий. Они стараются не вступать в конфликты и лишь отпугивать шайки грабителей. Но однажды Мелинда получает серьезную травму, и Келлен отправляется на поиски лекарств. Он набредает на укрепленную хижину, в которой живет вооруженный до зубов старик. Он готов поделиться с Келленом лекарствами, если тот поможет отразить нападение внушительной группы мародеров.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- АФРежиссёр
Аарон
Фалви
- НФАктриса
Нелл
Фишер
- МХАктёр
Майкл
Херст
- ДМАктёр
Джошуа
МакКензи
- ДТАктриса
Делани
Таброн
- ККАктриса
Кали
Копае
- НКАктёр
Ник
Кемплен
- ДЧАктёр
Джеймс
Черчуорд
- ПКАктёр
Питер
Коутс
- РМАктёр
Рама
Мэрроу
- АФПродюсер
Аарон
Фалви
- ПГПродюсер
Патрик
Гарсиа
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- КБОператор
Кент
Белчер