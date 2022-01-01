Командный пункт (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

В постапокалиптическом мире двое мужчин должны защищаться от нападения жестокой банды выживших. Независимый триллер из Новой Зеландии.



Мир охватывает кровопролитная война, в результате которой половина земного шара остается без электричества. Позже неизвестная болезнь выкашивает почти все население Новой Зеландии. Среди выживших начинают появляться мародеры, готовые на все ради собственной выгоды. Мелинда и Келлен — пара, пытающаяся наладить мирную жизнь спустя два года после этих трагических событий. Они стараются не вступать в конфликты и лишь отпугивать шайки грабителей. Но однажды Мелинда получает серьезную травму, и Келлен отправляется на поиски лекарств. Он набредает на укрепленную хижину, в которой живет вооруженный до зубов старик. Он готов поделиться с Келленом лекарствами, если тот поможет отразить нападение внушительной группы мародеров.



