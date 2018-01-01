Wink
Фильмы
Командный пункт
Актёры и съёмочная группа фильма «Командный пункт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Командный пункт»

Режиссёры

Аарон Фалви

Аарон Фалви

Aaron Falvey
Режиссёр

Актёры

Нелл Фишер

Нелл Фишер

Nell Fisher
АктрисаTia
Майкл Херст

Майкл Херст

Michael Hurst
АктёрGreen
Джошуа МакКензи

Джошуа МакКензи

Joshua McKenzie
АктёрKellan
Делани Таброн

Делани Таброн

Delaney Tabron
АктрисаMelinda
Кали Копае

Кали Копае

Kali Kopae
АктрисаShell
Ник Кемплен

Ник Кемплен

Nick Kemplen
АктёрHarry
Джеймс Черчуорд

Джеймс Черчуорд

James Churchward
АктёрMan who chases Tilly (в титрах: Jaemes Peter Churchward)
Питер Коутс

Питер Коутс

Peter Coates
АктёрMonk
Рама Мэрроу

Рама Мэрроу

Rama Marrow
АктёрRobbie

Продюсеры

Аарон Фалви

Аарон Фалви

Aaron Falvey
Продюсер
Патрик Гарсиа

Патрик Гарсиа

Patrick Garcia
Продюсер

Актёры дубляжа

Виталия Корниенко

Виталия Корниенко

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Алексей Костричкин

Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Алия Насырова

Алия Насырова

Актриса дубляжа

Операторы

Кент Белчер

Кент Белчер

Kent Belcher
Оператор