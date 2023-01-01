Биография

Олег Куценко – актер, артист дубляжа. Родился в 1957 году. К актерской профессии пришел не сразу. После школы работал, служил в армии, снова трудился на заводе. Увлекся самодеятельным театром. Руководитель студии предложил поступить в театральный институт. Специализированный вуз закончил в 1983 году. Получил приглашение в Малый театр, где проработал до 1996 года, но «своего» режиссера так и не встретил. Несколько раз снялся в кино. В фильмах Куценко играл небольшие и не слишком заметные роли. Зрителю запомнилась работа актера в сериале 1996 года «Королева Марго». Проявил себя как искусный артист дубляжа. Голосом актера говорят персонажи многих звезд Голливуда. За время работы в студии принял участие в озвучивании 800 кинолент. С огромным удовольствием дублирует Рассела Кроу. Американский актер перевоплощается настолько талантливо и полно, что с его ролями Куценко работает напряженно и с интересом. Озвучивание компьютерных игр актеру представляется не слишком обременительным заданием, а работа в мультфильмах видится увлекательной и радостной. Сожалеет, что в силу занятости не имеет возможности начитывать аудиокниги со стихами любимых поэтов.