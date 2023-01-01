Олег Куценко
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 22 февраля 1957 г. (68 лет)
Биография
Олег Куценко – актер, артист дубляжа. Родился в 1957 году. К актерской профессии пришел не сразу. После школы работал, служил в армии, снова трудился на заводе. Увлекся самодеятельным театром. Руководитель студии предложил поступить в театральный институт. Специализированный вуз закончил в 1983 году. Получил приглашение в Малый театр, где проработал до 1996 года, но «своего» режиссера так и не встретил. Несколько раз снялся в кино. В фильмах Куценко играл небольшие и не слишком заметные роли. Зрителю запомнилась работа актера в сериале 1996 года «Королева Марго». Проявил себя как искусный артист дубляжа. Голосом актера говорят персонажи многих звезд Голливуда. За время работы в студии принял участие в озвучивании 800 кинолент. С огромным удовольствием дублирует Рассела Кроу. Американский актер перевоплощается настолько талантливо и полно, что с его ролями Куценко работает напряженно и с интересом. Озвучивание компьютерных игр актеру представляется не слишком обременительным заданием, а работа в мультфильмах видится увлекательной и радостной. Сожалеет, что в силу занятости не имеет возможности начитывать аудиокниги со стихами любимых поэтов.
Фильмография
- 8.7
Территория зла2024, 113 мин
- 7.5
Крайне опасен2024, 81 мин
- 8.6
Спящие псы2024, 106 мин
- 8.1
В ожидании Дали2023, 114 мин
- 7.7
Подрывник2023, 89 мин
- 7.8
Он — это пуля2023, 115 мин
- 6.0
Жизнь вверх ногами2023, 91 мин
- 7.9
Пекарь2022, 100 мин
- 9.0
Цена искупления2022, 96 минБесплатно
- 7.5
Командный пункт2022, 100 мин
- 7.3
Вечеринка на вылет2022, 99 мин
- 8.3
Боец: Король ринга2022, 102 минБесплатно
- 8.0
Покерфейс2022, 90 мин
- 8.7
Портрет убийцы2021
- 8.8
Три мушкетера2021, 84 мин
- 9.0
Лулу и Бриггс2021, 96 минБесплатно
- 8.2
Даже мыши попадают в рай2021, 83 мин
- 7.2
Найти и уничтожить2020, 89 мин
- 8.0
Мой создатель2020, 104 мин
- 8.1
Неистовый2020, 86 мин