Даже мыши попадают в рай (мультфильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Отец мышки по имени Лиззи был очень храбрым и погиб в схватке с лисом. С тех пор она считает этих животных злейшими врагами. Однако в раю для зверей, куда Лиззи попадает после несчастного случая, судь�ба сводит еe именно с лисeнком. Вопреки ожиданиям, магия этого места лишает давних противников всякой нужды враждовать. Мышка и лисeнок находят много общего и становятся друзьями, объединенными общей целью – отыскать способ вернуться на землю.



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