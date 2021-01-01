8.22021, I mysi patrí do nebe
Мультфильмы, Комедии83 мин6+
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Даже мыши попадают в рай (мультфильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Отец мышки по имени Лиззи был очень храбрым и погиб в схватке с лисом. С тех пор она считает этих животных злейшими врагами. Однако в раю для зверей, куда Лиззи попадает после несчастного случая, судь�ба сводит еe именно с лисeнком. Вопреки ожиданиям, магия этого места лишает давних противников всякой нужды враждовать. Мышка и лисeнок находят много общего и становятся друзьями, объединенными общей целью – отыскать способ вернуться на землю.
Даже мыши попадают в рай смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция, Чехия, Словакия, Польша
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЯБРежиссёр
Ян
Бубеничек
- ДГРежиссёр
Дениса
Гриммова
- СБАктриса
Симона
Берман
- ГХАктёр
Грэм
Халстед
- ДКАктёр
Дамиан
Кулец
- ККАктёр
Клаудиуш
Кауфман
- МВАктриса
Моника
Вижбицкая
- ЗКАктёр
Збигнев
Конопка
- ДХСценарист
Джеффри
Хилтон
- РМСценарист
Ричард
Малатинский
- ЭНСценарист
Элис
Неллис
- ИПСценарист
Ива
Прохазкова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- РЛОператор
Радек
Лукота
- КАКомпозитор
Кшиштоф
А. Янчак