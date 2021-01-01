Даже мыши попадают в рай
Wink
Детям
Даже мыши попадают в рай
8.22021, I mysi patrí do nebe
Мультфильмы, Комедии83 мин6+
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Даже мыши попадают в рай (мультфильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Отец мышки по имени Лиззи был очень храбрым и погиб в схватке с лисом. С тех пор она считает этих животных злейшими врагами. Однако в раю для зверей, куда Лиззи попадает после несчастного случая, судьба сводит еe именно с лисeнком. Вопреки ожиданиям, магия этого места лишает давних противников всякой нужды враждовать. Мышка и лисeнок находят много общего и становятся друзьями, объединенными общей целью – отыскать способ вернуться на землю.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Даже мыши попадают в рай»

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