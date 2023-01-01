Михаил Тихонов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 15 мая 1981 г. (43 года)
Биография
Михаил Тихонов — актер, режиссер и актер озвучивания. Родился в 1981 году. Первую роль Тихонов сыграл в 9 лет в фильме «Анна Карамазофф». Его беспризорник впечатлил жюри фестиваля в Каннах и ужаснул родное киноруководство: лента в прокат не пошла. Талантливого ребенка засыпали предложениями, и до 1997 года он играет в лентах отечественных и зарубежных режиссеров, озвучивает фильмы с юными персонажами. После школы поступает в институт информатики, но актерская природа берет свое. В 2009 году он заканчивает ВГИК и становится профессиональным артистом озвучивания. Любимая роль актера — Дэн Винчестер из «Сверхъестественного». В этом сериале Тихонову доводится играть и в боевых, и в любовных сценах; спорить с ангелами и демонами, общаться с непростыми родственниками и обычными американцами. В сериале о Гарри Поттере актер дублировал братьев Уизли, а в «Звездных войнах» — Люка Скайуокера. Обязательно участие актера в фильмах с Джейком Джилленхоллом: в российском прокате персонажи знаменитого американца говорят голосом Михаила Юрьевича. Многие герои компьютерных игр озвучены Тихоновым. Звучит его голос и в закадровых текстах документального кино.
Фильмография
- 8.2
Карающая длань2024, 107 минБесплатно
- 7.2
Кто не спрятался...2023, 99 мин
- 8.6
Питомец Юрского периода. Утерянная тайна2023, 80 минБесплатно
- 7.8
Он — это пуля2023, 115 мин
- 6.6
Мой ленивец-убийца2023, 93 минБесплатно
- 7.4
Рожд�ение легенд2023, 136 минБесплатно
- 9.2
Переводчик2022, 117 минБесплатно
- 6.6
Змеиная топь2022, 82 мин
- 7.9
Поцелуй2022, 114 минБесплатно
- 8.1
Антология русского хоррора: Красный состав2022
- 7.8
Умереть за доллар2022, 101 минБесплатно
- 8.4
Красавица и миллионер2022, 89 минБесплатно
- 7.1
Лощина мертвецов2021, 89 минБесплатно
- 8.8
Три мушкетера2021, 84 мин
- 9.1
Боец без правил2021, 84 мин
- 8.2
Даже мыши попадают в рай2021, 83 мин
- 5.9
Астрал. Проклятие ведьм2021, 98 минБесплатно
- 7.1
Худший человек на свете2021, 117 минБесплатно
- 8.9
Триумф2021, 96 минБесплатно
- 5.9
Предостережение2020, 87 минБесплатно