Биография

Михаил Тихонов — актер, режиссер и актер озвучивания. Родился в 1981 году. Первую роль Тихонов сыграл в 9 лет в фильме «Анна Карамазофф». Его беспризорник впечатлил жюри фестиваля в Каннах и ужаснул родное киноруководство: лента в прокат не пошла. Талантливого ребенка засыпали предложениями, и до 1997 года он играет в лентах отечественных и зарубежных режиссеров, озвучивает фильмы с юными персонажами. После школы поступает в институт информатики, но актерская природа берет свое. В 2009 году он заканчивает ВГИК и становится профессиональным артистом озвучивания. Любимая роль актера — Дэн Винчестер из «Сверхъестественного». В этом сериале Тихонову доводится играть и в боевых, и в любовных сценах; спорить с ангелами и демонами, общаться с непростыми родственниками и обычными американцами. В сериале о Гарри Поттере актер дублировал братьев Уизли, а в «Звездных войнах» — Люка Скайуокера. Обязательно участие актера в фильмах с Джейком Джилленхоллом: в российском прокате персонажи знаменитого американца говорят голосом Михаила Юрьевича. Многие герои компьютерных игр озвучены Тихоновым. Звучит его голос и в закадровых текстах документального кино.