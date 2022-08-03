Перспектива (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.02018, Prospect
Фантастика, Драма95 мин18+
О фильме
Деймон и его дочь-подросток Си ― специалисты по поиску драгоценных камней и металлов. Их новое здание связано с повышенным риском, ведь им предстоит отправиться на планету, где воздух является ядовитым для людей. Однако истинную опасность герои встретят в лице таких же искателей с Земли.
СтранаКанада, США
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СТАктриса
Софи
Тэтчер
- Актёр
Педро
Паскаль
- Актёр
Джей
Дюпласс
- ЛПАктёр
Люк
Питцрик
- АДАктёр
Артур
Деранло
- АРАктёр
Андре
Ройо
- АМАктёр
Алекс
Макколи
- ДДАктёр
Даг
Доусон
- КДАктёр
Криста
Джонсон
- БГАктёр
Брайан
Гюнтер
- ГДПродюсер
Гаррик
Дион
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЭВХудожница
Эйдан
Витти