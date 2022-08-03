Перспектива (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Деймон и его дочь-подросток Си ― специалисты по поиску драгоценных камней и металлов. Их новое здание связано с повышенным риском, ведь им предстоит отправиться на планету, где воздух является ядовитым для людей. Однако истинную опасность герои встретят в лице таких же искателей с Земли.

