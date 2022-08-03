Перспектива
Перспектива (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.02018, Prospect
Фантастика, Драма95 мин18+

О фильме

Деймон и его дочь-подросток Си ― специалисты по поиску драгоценных камней и металлов. Их новое здание связано с повышенным риском, ведь им предстоит отправиться на планету, где воздух является ядовитым для людей. Однако истинную опасность герои встретят в лице таких же искателей с Земли.

Страна
Канада, США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перспектива»