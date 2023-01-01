Биография

Алексей Войтюк – актер российского кино, родился под Нижним Новгородом в небольшом городке Выкса в 1965 году. Профессиональное образование получил в студии МХАТ на курсе О. Ефремова и А. Мягкова. Играл на сцене «Современника 2» и в Маленьком театре под руководством Н. Высоцкого. Актер вступал в брак 2 раза. Вторая избранница Войтюка известна как исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино». У Алексея и Татьяны есть совместный сын, который пошел по стопам отца. Володя с раннего возраста занимается озвучкой. В основном его персонажи – это, конечно же, герои всеми любимых мультфильмов. Актер пришел в кинематограф в 1984 году. Дебютной работой Алексея стала картина «Шутки в сторону». Популярность Войтюку принесла роль Ивана в сказочной киноленте «После дождичка в четверг». В 90-е годы на экраны вышли фильмы Войтюка «Черный квадрат», «Русский счет», «Одинокий игрок». В 2000-е Алексей стал все чаще появляться в телевизионных проектах, самые известные из которых – сериалы «Золото Югры» и «Час Волкова». Зрителям запомнилась яркая игра актера в документальной исторической ленте «Романовы», в которой Войтюк органично вписался в образ знаменитого Меншикова. Актер на высоком профессиональном уровне занимается озвучиванием кинолент. На его счету – почти 3 сотни самых разных персонажей.