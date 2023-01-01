Алексей Войтюк
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 14 апреля 1965 г. (59 лет)
Биография
Алексей Войтюк – актер российского кино, родился под Нижним Новгородом в небольшом городке Выкса в 1965 году. Профессиональное образование получил в студии МХАТ на курсе О. Ефремова и А. Мягкова. Играл на сцене «Современника 2» и в Маленьком театре под руководством Н. Высоцкого. Актер вступал в брак 2 раза. Вторая избранница Войтюка известна как исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино». У Алексея и Татьяны есть совместный сын, который пошел по стопам отца. Володя с раннего возраста занимается озвучкой. В основном его персонажи – это, конечно же, герои всеми любимых мультфильмов. Актер пришел в кинематограф в 1984 году. Дебютной работой Алексея стала картина «Шутки в сторону». Популярность Войтюку принесла роль Ивана в сказочной киноленте «После дождичка в четверг». В 90-е годы на экраны вышли фильмы Войтюка «Черный квадрат», «Русский счет», «Одинокий игрок». В 2000-е Алексей стал все чаще появляться в телевизионных проектах, самые известные из которых – сериалы «Золото Югры» и «Час Волкова». Зрителям запомнилась яркая игра актера в документальной исторической ленте «Романовы», в которой Войтюк органично вписался в образ знаменитого Меншикова. Актер на высоком профессиональном уровне занимается озвучиванием кинолент. На его счету – почти 3 сотни самых разных персонажей.
Фильмография
Актёр
- 9.5
Мой Хатико2023, 119 минБесплатно
- 9.0
Рождество в Городе Мастеров2023, 89 минБесплатно
- 6.1
Дом тысячи дверей2023, 95 минБесплатно
- 7.3
Коллектив2023, 83 минБесплатно
- 7.2
Другие: Проклятие кукушки2023, 98 мин
- 6.6
Нандор Фодор и говорящий мангуст2023, 92 минБесплатно
- 8.9
Начало2022
- 7.6
Мужчины на грани нервного срыва2022, 92 мин
- 6.0
Астронавт2022, 97 мин
- 7.3
Идеальное преступление2022, 109 мин
- 4.7
Проект «Легион»2022, 85 мин
- 6.7
Карнифекс: Борьба за выживание2022, 87 мин
- 5.3
Бесконечность: Субъект неизвестен2021, 82 минБесплатно
- 6.6
Дневники убийцы2021, 94 мин
- 5.6
Голоса2021, 92 мин
- 5.0
Исчезнувшие2021, 81 мин
- 9.4
Невероятные приключения Гампи2021, 85 мин
- 9.2
В поисках снежного барса2021, 92 минБесплатно
- 6.8
Преступить черту2020, 92 мин
- 8.7
Джим Пуговка и чертова дюжина2020, 109 мин