Проект «Легион» (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический хоррор о морпехе, запертом в квартире под осадой демонов. В главной роли — бывший боец MMA Дональд Серроне. Тайное общество поручило троим наемникам навести порядок в месте, богатом на паранормальные �явления. Для этого им выдают экспериментальные препараты, которые призваны обезопасить бойцов. Но в результате операции выживает только один из них — Грег. Он возвращается домой и спустя какое-то время понимает, что на его город напали демоны, которые также пытаются прорваться в его квартиру. Сможет ли Грег выжить и выбраться из западни, расскажет фильм «Проект „Легион“» (2022), который можно смотреть в видеосервисе Wink онлайн.



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