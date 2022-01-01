Проект «Легион» (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Мистический хоррор о морпехе, запертом в квартире под осадой демонов. В главной роли — бывший боец MMA Дональд Серроне. Тайное общество поручило троим наемникам навести порядок в месте, богатом на паранормальные �явления. Для этого им выдают экспериментальные препараты, которые призваны обезопасить бойцов. Но в результате операции выживает только один из них — Грег. Он возвращается домой и спустя какое-то время понимает, что на его город напали демоны, которые также пытаются прорваться в его квартиру. Сможет ли Грег выжить и выбраться из западни, расскажет фильм «Проект „Легион“» (2022), который можно смотреть в видеосервисе Wink онлайн.
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Информация
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
2.1 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лэнс
Кауэс
- ДСАктёр
Дональд
Серроне
- БРАктриса
Бранд
Родерик
- КРАктриса
Келли
Рейтер
- КМАктёр
Кри�с
Мехер
- ДДАктёр
Дино
Дос Сантос
- ВЕАктёр
Винсент
Е. МакДэниэл
- МПАктёр
Майкл
Пиццименти
- ХМАктриса
Хабиб
Мэдисон
- ДРАктёр
Дэнни
Р. Касильяс
- ДССценарист
Джон
Салливан
- ЛКСценарист
Лэнс
Кауэс
- МПСценарист
Майкл
Пиццименти
- ААПродюсер
Азиф
Акбар
- АБПродюсер
Аль
Браво
- ЛКПродюсер
Лэнс
Кауэс
- БРПродюсер
Бранд
Родерик
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- РТХудожница
Рокси
Трэйно
- ДХМонтажёр
Дэниэл
Хафф
- МДОператор
Марк
Дэвид