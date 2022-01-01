Большое путешествие. Специальная доставка (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Заяц Оскар и медведь Мик-Мик снова доставляют потерявшегося детеныша на этот раз маленького медвежонка гризли. Красочное приключение «Большое путешествие. Специальная доставка» мультф�ильм, который приведет полюбившихся героев в Америку.
В Соединенных Лесах Америки вовсю готовятся к президентским выборам. За пост борются нынешний глава государства Дон Стервятник и его смелый соперник, медведь Джон Гризли. У Джона есть поддержка народа, но пока нет детей, а это важное требование к кандидату. К счастью, они с женой ожидают появление медвежонка уже совсем скоро. Вот только коварный Дон Стервятник решает перехватить аиста Карла, несущего ребенка соперника. Карл теряет драгоценный груз, но медвежонок оказывается в руках у Мик-Мика и Оскара, к которым как раз приехал погостить Подросток-панда. Друзья понимают: им предстоит путешествие в Америку, чтобы воссоединить родителей и детеныша.
Какие испытания им придется пройти, расскажет мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка» 2022 года. Смотреть онлайн его можно на видеосервисе Wink.
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- ННРежиссёр
Наталья
Нилова
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ССАктёр
Станислав
Стрелков
- ФЛАктёр
Филипп
Лебедев
- Актриса
Ирина
Киреева
- Актёр
Антон
Эльдаров
- Актёр
Александр
Гаврилин
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- АВАктёр
Алексей
Войтюк
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ВСАктриса
Василиса
Сорокина
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ПВСценарист
Павел
Виноградов
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- Продюсер
Максим
Рогальский
- СТХудожница
Светлана
Толстошеина
- ЭНМонтажёр
Эдуард
Нуритдинов
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- ФМОператор
Федор
Мезенцев
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев