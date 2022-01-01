Большое путешествие. Специальная доставка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Заяц Оскар и медведь Мик-Мик снова доставляют потерявшегося детеныша на этот раз маленького медвежонка гризли. Красочное приключение «Большое путешествие. Специальная доставка» мультф�ильм, который приведет полюбившихся героев в Америку.



В Соединенных Лесах Америки вовсю готовятся к президентским выборам. За пост борются нынешний глава государства Дон Стервятник и его смелый соперник, медведь Джон Гризли. У Джона есть поддержка народа, но пока нет детей, а это важное требование к кандидату. К счастью, они с женой ожидают появление медвежонка уже совсем скоро. Вот только коварный Дон Стервятник решает перехватить аиста Карла, несущего ребенка соперника. Карл теряет драгоценный груз, но медвежонок оказывается в руках у Мик-Мика и Оскара, к которым как раз приехал погостить Подросток-панда. Друзья понимают: им предстоит путешествие в Америку, чтобы воссоединить родителей и детеныша.



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