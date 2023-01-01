Диомид Виноградов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 4 июня 1979 г. (45 лет)
Биография
Диомид Виноградов – актер, мастер дубляжа и озвучивания, диктор, ведущий телевизионных и радиопрограмм. Озвучил более 600 художественных и анимационных фильмов. Будущий актер родился в 1979 г. в Баку. Позже семья обосновалась в Краснодаре. После окончания школы юноша решил стать артистом. С первой попытки поступил в КГУКиИ. В 2000 г получил диплом вуза и стал профессиональным драматическим актером театра и кино. Первые роли Диомид Виноградов исполнил в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького. Одновременно он занимался рекламными проектами, был ведущим на радио и телевидении, работал с печатными изданиями. Широкую известность артист получил, работая над дублированием зарубежных картин, сериалов и озвучиванием персонажей мультфильмов. В российском кинопрокате его голосом говорят многие голливудские актеры. В 1989 г. он впервые выступил в роли режиссера дубляжа в работе над лентой «Ведьмина служба доставки» и начал координировать работу других участников озвучивания. Под его управлением дублировались такие известные ленты, как «Побег из Шоушенка», «Когда Гарри встретил Салли», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», «Сабрина – маленькая ведьма». Среди других значимых фильмов Диомида Виноградова, в дублировании которых он принимал участие, можно отметить ленты «Притворись моей женой», «Гравитация», «Джанго освобожденный», «Бамблби», «Мэри Поппинс возвращается», сериалы «Твин Пикс», «Шерлок».
Фильмография
- 9.2
Яга и книга заклинаний2023, 94 минБесплатно
- 9.2
Великолепная пятерка2023, 75 мин
- 8.9
Принцессы. Сказочный голос2023, 10 мин
- 9.2
Маша и Медведь: Скажите «Ой!»2023, 24 мин
- 9.1
Новогодние волшебности2022, 9 мин
- 9.3
Маша и Медведь: 12 месяцев2022, 22 мин
- 9.2
Забытое чудо2022, 86 мин
- 8.9
Вовка и зима в Тридевятом царстве2021, 7 мин
- 8.5
Ну, погоди! Каникулы2021
- 9.0
Полное погружение2020, 80 мин
- 8.7
Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада2020, 12 мин
- 8.3
Зебра в клеточку2020
- 9.2
Чебурашка. Секрет праздника2020, 7 мин
- 8.9
Лекс и Плу. Космические Таксисты2019Бесплатно
- 8.8
Сказочный патруль. Хроники чудес2019
- 8.4
Уроки Роки2019
- 8.8
Фееринки2019
- 8.9
Белка и Стрелка: Тайны космоса2018
- 8.5
Четверо в кубе2017
- 9.1
Садко2017, 78 мин
- 6.3
Рай для дурака2023, 93 мин
- 7.4
Белое пластиковое небо2023, 107 мин
- 8.7
Айнбо. Сердце Амазонии2021, 80 мин
- 8.4
Всегда верен2019, 95 минБесплатно
- 8.2
Дверной замок2019, 97 мин
- 8.0
Крипто2019, 101 минБесплатно
- 6.7
Солнцестояние. Режиссерская версия2019, 163 мин
- 9.3
Сила девяти Богов2018, 101 минБесплатно
- 7.4
Красивый мальчик2018, 115 мин
- 8.9
Дикие скричеры2018
- 8.4
Мститель2018, 88 минБесплатно
- 8.8
Плейбой под прикрытием2018, 87 мин
- 7.6
Призраки Элоиз2017, 92 мин
- 8.6
Взрывная блондинка2017, 109 минБесплатно
- 8.8
SuperАлиби2017, 85 мин
- 8.3
Синяя бездна2017, 85 мин
- 8.8
Зачинщики2016, 90 минБесплатно
- 7.5
Королева Испании2016, 122 минБесплатно
- 8.9
Двое во вселенной2016, 116 мин
- 8.8
Джейн берет ружье2016, 94 мин