Биография

Диомид Виноградов – актер, мастер дубляжа и озвучивания, диктор, ведущий телевизионных и радиопрограмм. Озвучил более 600 художественных и анимационных фильмов. Будущий актер родился в 1979 г. в Баку. Позже семья обосновалась в Краснодаре. После окончания школы юноша решил стать артистом. С первой попытки поступил в КГУКиИ. В 2000 г получил диплом вуза и стал профессиональным драматическим актером театра и кино. Первые роли Диомид Виноградов исполнил в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького. Одновременно он занимался рекламными проектами, был ведущим на радио и телевидении, работал с печатными изданиями. Широкую известность артист получил, работая над дублированием зарубежных картин, сериалов и озвучиванием персонажей мультфильмов. В российском кинопрокате его голосом говорят многие голливудские актеры. В 1989 г. он впервые выступил в роли режиссера дубляжа в работе над лентой «Ведьмина служба доставки» и начал координировать работу других участников озвучивания. Под его управлением дублировались такие известные ленты, как «Побег из Шоушенка», «Когда Гарри встретил Салли», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», «Сабрина – маленькая ведьма». Среди других значимых фильмов Диомида Виноградова, в дублировании которых он принимал участие, можно отметить ленты «Притворись моей женой», «Гравитация», «Джанго освобожденный», «Бамблби», «Мэри Поппинс возвращается», сериалы «Твин Пикс», «Шерлок».