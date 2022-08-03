Фильм Айнбо. Сердце Амазонии (2021)

Айнбо. Сердце Амазонии
8.72021, AINBO: Spirit of the Amazon
Мультфильм, Семейный80 мин6+

Захватывающее приключение в тропических лесах. Деревня Кандамо переживает не лучшие дни. Виной тому проклятье, поразившее жителей. Дела обстоят настолько серьезно, что даже мудрый вождь племени вынужден отойти от дел из-за неизвестной болезни. Власть переходит к дочери-подростку, которая находит выход из ситуации. Ключ к спасению – лучшая подруга новой правительницы, юная охотница Айнбо. Девочка умеет разговаривать с тотемными животными. Те рассказывают о волшебном корне, способном разом решить проблемы. Но на его поиски придется отправиться в глубь амазонских лесов. Удастся ли юной охотнице спасти родную деревню от проклятья?

Страна
Нидерланды, Перу
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

