Фильм Айнбо. Сердце Амазонии (2021)

Захватывающее приключение в тропических лесах. Деревня Кандамо переживает не лучшие дни. Виной тому проклятье, поразившее жителей. Дела обстоят настолько серьезно, что даже мудрый вождь племени вынужден отойти от дел из-за неизвестной болезни. Власть переходит к дочери-подростку, которая находит выход из ситуации. Ключ к спасению – лучшая подруга новой правительницы, юная охотница Айнбо. Девочка умеет разговаривать с тотемными животными. Те рассказывают о волшебном корне, способном разом решить проблемы. Но на его поиски придется отправиться в глубь амазонских лесов. Удастся ли юной охотнице спасти родную деревню от проклятья?

