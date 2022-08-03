8.72021, AINBO: Spirit of the Amazon
Мультфильм, Семейный80 мин6+
Фильм Айнбо. Сердце Амазонии (2021)
О фильме
Захватывающее приключение в тропических лесах. Деревня Кандамо переживает не лучшие дни. Виной тому проклятье, поразившее жителей. Дела обстоят настолько серьезно, что даже мудрый вождь племени вынужден отойти от дел из-за неизвестной болезни. Власть переходит к дочери-подростку, которая находит выход из ситуации. Ключ к спасению – лучшая подруга новой правительницы, юная охотница Айнбо. Девочка умеет разговаривать с тотемными животными. Те рассказывают о волшебном корне, способном разом решить проблемы. Но на его поиски придется отправиться в глубь амазонских лесов. Удастся ли юной охотнице спасти родную деревню от проклятья?
СтранаНидерланды, Перу
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- РКРежиссёр
Рихард
Клаус
- ЛРАктриса
Лола
Райе
- НСАктриса
Наоми
Серрано
- ДААктёр
Дино
Андраде
- ДЭАктёр
Джо
Эрнандес
- ТХАктёр
Том
Хоффман
- РМАктёр
Рене
Мухика
- ЙААктриса
Йени
Альварез
- БдАктёр
Бернардо
де Паула
- АГАктриса
Алехандра
Гольяс
- СБАктриса
Сюзана
Баллестерос
- РКСценарист
Рихард
Клаус
- ЛУСценарист
Ларри
Уилсон
- РКПродюсер
Рихард
Клаус
- ССПродюсер
Сезар
Селада
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МСАктёр дубляжа
Михаил
Сушков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ВБКомпозитор
Виджай
Бирепут