Актёры и съёмочная группа фильма «Айнбо. Сердце Амазонии»

Режиссёры
Актёры
АктрисаAinbo
Лола РайеLola Raie
АктрисаZumi
Наоми СерраноNaomi Serrano
АктёрDillo
Дино АндрадеDino Andrade
АктёрVaca
Джо ЭрнандесJoe Hernandez
АктёрDeWitt / Yakuruna / Will
Том ХоффманThom Hoffman
АктёрAtok
Рене МухикаRene Mujica
АктрисаLizeni / дополнительные голоса
Йени АльварезYeni Alvarez
АктёрHuarinka / дополнительные голоса
Бернардо де ПаулаBernardo De Paula
АктрисаChuni
Алехандра ГольясAlejandra Gollas
АктрисаMotelo Mama