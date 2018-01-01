Wink
Айнбо. Сердце Амазонии
Актёры и съёмочная группа фильма «Айнбо. Сердце Амазонии»

Режиссёры

Рихард Клаус

Richard Claus
Режиссёр

Актёры

Лола Райе

Lola Raie
АктрисаAinbo
Наоми Серрано

Naomi Serrano
АктрисаZumi
Дино Андраде

Dino Andrade
АктёрDillo
Джо Эрнандес

Joe Hernandez
АктёрVaca
Том Хоффман

Thom Hoffman
АктёрDeWitt / Yakuruna / Will
Рене Мухика

Rene Mujica
АктёрAtok
Йени Альварез

Yeni Alvarez
АктрисаLizeni / дополнительные голоса
Бернардо де Паула

Bernardo De Paula
АктёрHuarinka / дополнительные голоса
Алехандра Гольяс

Alejandra Gollas
АктрисаChuni
Сюзана Баллестерос

Susana Ballesteros
АктрисаMotelo Mama

Сценаристы

Рихард Клаус

Richard Claus
Сценарист
Ларри Уилсон

Larry Wilson
Сценарист

Продюсеры

Рихард Клаус

Richard Claus
Продюсер
Сезар Селада

Cesar Zelada
Продюсер

Актёры дубляжа

Алёна Андронова

Актриса дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Михаил Сушков

Актёр дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа

Композиторы

Виджай Бирепут

Vidjay Beerepoot
Композитор