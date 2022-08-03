Дверной замок (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Doeorak
Триллер, Криминал97 мин18+
О фильме
Обычная банковская сотрудница Кeн-мин живeт одна в квартире в многоквартирном доме. Каждое утро девушка встаeт с легким головокружением и однажды замечает странность - как будто еe дверной замок кто-то открывает. Кeн-мин сообщает в полицию, но там считают, что она преувеличивает, и для беспокойства повода нет. Вскоре на работе происходит неприятный инцидент - один из клиентов навязчиво зовeт на кофе, а после отказа начинает агрессивно себя вести.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЛГРежиссёр
Ли
Гвон
- КХАктриса
Кон
Хё-джин
- КЕАктриса
Ким
Е-вон
- КСАктёр
Ким
Сон-о
- ЧБАктёр
Чо
Бон-нэ
- ЛГАктёр
Ли
Га-соп
- ХДАктриса
Хан
Джи-ын
- ЧНАктёр
Чан
Нам-бу
- КДАктриса
Ким
Джэ-хва
- ЧЁАктёр
Чха
Ёп
- ЛЧАктёр
Ли
Чхон-хи
- ПЧСценарист
Пак
Чон-хи
- ЛГСценарист
Ли
Гвон
- АМСценарист
Альберто
Марини
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- ПЧОператор
Пак
Чон-хун
- ДКомпозитор
Дальпаран