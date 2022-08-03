Дверной замок (фильм, 2019) смотреть онлайн

Дверной замок
8.22019, Doeorak
Триллер, Криминал97 мин18+

О фильме

Обычная банковская сотрудница Кeн-мин живeт одна в квартире в многоквартирном доме. Каждое утро девушка встаeт с легким головокружением и однажды замечает странность - как будто еe дверной замок кто-то открывает. Кeн-мин сообщает в полицию, но там считают, что она преувеличивает, и для беспокойства повода нет. Вскоре на работе происходит неприятный инцидент - один из клиентов навязчиво зовeт на кофе, а после отказа начинает агрессивно себя вести.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

