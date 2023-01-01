Ольга Сирина
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 13 июня 1960 г. (64 года)
Биография
Ольга Сирина — актриса, артистка озвучивания. Родилась 13 сентября 1960 года. Окончила училище им. Щукина. Диплом актрисы получила в 1981-м. Была принята в труппу Театра на Малой Бронной, где играет на сцене уже почти 30 лет. Работает в кинематографе с 1980 года. Первая роль Сириной — в третьем сезоне «Вечного зова». Исполнив несколько заметных ролей в лентах позднесоветского периода, актриса переключилась на создание второстепенных образов в сериалах новой эпохи. Главным увлечением стало озвучивание фильмов. Количество ее звуковых работ давно перевалило за 400! Зритель слышит голос Ольги Сириной в фильмах разных лет выпуска. Актриса дублирует героинь классического «Мальтийского сокола» 1941 года и раритетного «Выхода дракона» 1973 года. Она озвучивала популярную фантастическую «Дюну» и боевик «Кобра». Ее голос звучит в культовых сериалах «Беверли-Хиллз 90210», «Мелроуз Плейс» и «Друзья». Ее голосом говорят женские персонажи «Мостов округа Мэдисон» и драмы «Шоколад». Актриса работала в адаптации сериала «Шерлок» и мелодраматической ленты «Франц» 2016 года. В фильмографии артистки нашлось место и детским анимационным лентам, и мультсериалам.
Фильмография
Актриса
Актриса дубляжа
- 7.0
Обитель лжи2023, 82 мин
- 6.9
Проклятие Плачущей. Возвращение2022, 94 минБесплатно
- 5.4
Дитя Тьмы2022, 91 мин
- 9.1
Помогите, я уменьшил своих друзей!2021, 93 минБесплатно
- 9.4
Восточный ветер: Великий ураган2021, 98 минБесплатно
- 8.2
Даже мыши попадают в рай2021, 83 мин
- 8.8
Стеклянные потолки2021
- 8.2
Дверной замок2019, 97 мин
- 6.1
Астрал. Реинкарнация2019, 106 мин
- 9.0
Особенные2019, 108 минБесплатно
- 8.2
Старик с пистолетом2018, 89 минБесплатно
- 8.6
Железная леди2011, 100 минБесплатно
- 9.4
Уличные танцы2010, 94 минБесплатно
- 8.5
Маленький принц2010
- 8.7
Гадкий утенок и я2006, 84 минБесплатно
- 9.2
Разрисованная вуаль2006, 119 мин
- 9.1
Тристан и Изольда2005, 120 минБесплатно
- 8.9
Босиком по мостовой2005, 110 мин
- 8.5
Четверо похорон и одна свадьба2002, 92 минБесплатно
- 8.1
Покидая Лас-Вегас1995, 107 мин