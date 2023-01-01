Биография

Ольга Сирина — актриса, артистка озвучивания. Родилась 13 сентября 1960 года. Окончила училище им. Щукина. Диплом актрисы получила в 1981-м. Была принята в труппу Театра на Малой Бронной, где играет на сцене уже почти 30 лет. Работает в кинематографе с 1980 года. Первая роль Сириной — в третьем сезоне «Вечного зова». Исполнив несколько заметных ролей в лентах позднесоветского периода, актриса переключилась на создание второстепенных образов в сериалах новой эпохи. Главным увлечением стало озвучивание фильмов. Количество ее звуковых работ давно перевалило за 400! Зритель слышит голос Ольги Сириной в фильмах разных лет выпуска. Актриса дублирует героинь классического «Мальтийского сокола» 1941 года и раритетного «Выхода дракона» 1973 года. Она озвучивала популярную фантастическую «Дюну» и боевик «Кобра». Ее голос звучит в культовых сериалах «Беверли-Хиллз 90210», «Мелроуз Плейс» и «Друзья». Ее голосом говорят женские персонажи «Мостов округа Мэдисон» и драмы «Шоколад». Актриса работала в адаптации сериала «Шерлок» и мелодраматической ленты «Франц» 2016 года. В фильмографии артистки нашлось место и детским анимационным лентам, и мультсериалам.