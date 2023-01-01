Лапушки (сериал, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Лапушки» (2009) снят по мотивам трилогии российского писателя и журналиста Андрея Константинова и коллектива агентства журналистских расследований. Главные роли в сериале исполняют сестры Татьяна и Ольга Арнгольц и Екатерина Федулова. Посмотреть онлайн все серии сериала «Лапушки» бесплатно и в хорошем качестве можно на нашем сайте. Сериал «Лапушки» — это история об одиноких женщинах, которые в поисках любви и мужа попадают в очень неприятную ситуацию. Молодой, симпатичной и умной Рите уже 29 лет, но она по-прежнему одна, так как не может найти мужчину, который смог бы вытерпеть ее волевой и сильный характер. Отчаявшаяся Рита решает обратиться в брачное агентство и более того, соглашается сняться полуобнаженной. На пороге агентства она сталкивает со своей полной противоположностью — красивой, раскрепощенной и уверенной в себе Наташей. Наташу в брачное агентство привело желание помочь своей сестре-близняшке, скромной и застенчивой учительнице Кате. Вскоре снимки полуобнаженных девушек становятся достоянием общественности. Ни о чем не подозревающая Катя через несколько дней обнаруживает себя полуголую на обложке мужского журнала… Оказывается, что по договору агентство имеет право на публикацию фотоматериалов из анкет клиентов. Обманутые и униженные девушки объединяют свои усилия и разрабатывают хитрый план мести мужчинам. Чтобы следить за жизненными перипетиями героев, рекомендуем бесплатно смотреть онлайн сериал «Лапушки» на нашем сайте.



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