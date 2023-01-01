Лапушки (сериал, 2009) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сериал «Лапушки» (2009) снят по мотивам трилогии российского писателя и журналиста Андрея Константинова и коллектива агентства журналистских расследований. Главные роли в сериале исполняют сестры Татьяна и Ольга Арнгольц и Екатерина Федулова. Посмотреть онлайн все серии сериала «Лапушки» бесплатно и в хорошем качестве можно на нашем сайте. Сериал «Лапушки» — это история об одиноких женщинах, которые в поисках любви и мужа попадают в очень неприятную ситуацию. Молодой, симпатичной и умной Рите уже 29 лет, но она по-прежнему одна, так как не может найти мужчину, который смог бы вытерпеть ее волевой и сильный характер. Отчаявшаяся Рита решает обратиться в брачное агентство и более того, соглашается сняться полуобнаженной. На пороге агентства она сталкивает со своей полной противоположностью — красивой, раскрепощенной и уверенной в себе Наташей. Наташу в брачное агентство привело желание помочь своей сестре-близняшке, скромной и застенчивой учительнице Кате. Вскоре снимки полуобнаженных девушек становятся достоянием общественности. Ни о чем не подозревающая Катя через несколько дней обнаруживает себя полуголую на обложке мужского журнала… Оказывается, что по договору агентство имеет право на публикацию фотоматериалов из анкет клиентов. Обманутые и униженные девушки объединяют свои усилия и разрабатывают хитрый план мести мужчинам. Чтобы следить за жизненными перипетиями героев, рекомендуем бесплатно смотреть онлайн сериал «Лапушки» на нашем сайте.
Все сезоны сериала Лапушки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ольга
Музалева
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актриса
Екатерина
Федулова
- Актёр
Александр
Назаров
- ЭТАктёр
Эдуард
Трухменёв
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- АДАктёр
Алексей
Дубровский
- ПКАктёр
Пётр
Красилов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- АСАктёр
Артем
Смола
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- Сценарист
Ольга
Музалева
- ИЛСценарист
Ирина
Луковская
- АБСценарист
Александра
Белявская
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МСХудожница
Мария
Стрельцова
- ИМОператор
Иван
Малютин
- АРКомпозитор
Ангелина
Романенко
- ЛРКомпозитор
Лев
Ростовский