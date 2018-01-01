Лапушки (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
8.42009, Лапушки. Сезон 1 8 серий
Мелодрама, Комедия18+
О сериале
Все мужики – сволочи: в этом еще раз убеждаются три симпатичные героини этого комедийного сериала – скромная учительница Катя, ее сестра-близнец Наталья и следователь прокуратуры Рита. Стремясь избавиться от одиночества, девушки обращаются в одно известное брачное агентство. А через несколько дней Катя обнаруживает себя в обнаженном виде на обложке популярного глянцевого журнала. Но она точно знает, что не снималась неглиже! Во всем виноват главный редактор журнала - хитрый и эгоистичный циник. Теперь девушки готовы на все, но не чтобы выйти замуж, а чтобы отомстить… своими, женскими способами.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Ольга
Музалева
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актриса
Екатерина
Федулова
- Актёр
Александр
Назаров
- ЭТАктёр
Эдуард
Трухменёв
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- АДАктёр
Алексей
Дубровский
- ПКАктёр
Пётр
Красилов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- АСАктёр
Артем
Смола
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- Сценарист
Ольга
Музалева
- ИЛСценарист
Ирина
Луковская
- АБСценарист
Александра
Белявская
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МСХудожница
Мария
Стрельцова
- ИМОператор
Иван
Малютин
- АРКомпозитор
Ангелина
Романенко
- ЛРКомпозитор
Лев
Ростовский