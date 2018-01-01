Биография

Ольга Музалева — российский режиссер кино и телевидения, сценарист. Родилась 18 января 1969 года. Окончила Институт современного искусства, училась в мастерской лауреата премии ТЭФИ и народного артиста РСФСР Леонида Пчелкина. Пробовала свои силы в сценарном ремесле, писала тексты для своих же проектов «Таксистка», «А у нас во дворе», «Лапушки», «Моя мама — робот». Сегодня фильмография Ольги Музалевой насчитывает более 20 работ, мастерство кинодеятеля можно оценить в картинах «Королева при исполнении», «Вероника не хочет умирать», «Все могут короли». Также была постановщиком телевизионной программы «Шоу выходного дня».