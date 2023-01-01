Юность (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы пережить скандал, блогер становится вожатым в детском лагере. Летняя многосерийная комедия от режиссеров Александра Потапова и Руслана Данилевича. В главных ролях — Егор Кирячок и Алексей Маклаков.



Блогер Alex Go на своей шкуре узнает, насколько мимолетной бывает слава. Толпы поклонников и миллионные просмотры оборачиваются крупным скандалом, когда Алекс случайно оскорбляет своего малолетнего зрителя Митю прямо во время прямой трансляции. Кажется, от такого удара по репутации уже не оправиться, и блогер идет на смелый шаг — едет вожатым в летний лагерь к Мите. Там он надеется наладить отношения с обиженным ребенком и снять много контента для блога, но у директора лагеря Старостина на молодого человека большие планы — просто так он его не отпустит.



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