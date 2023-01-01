Биография

Валентина Ляпина – одаренная киноактриса нового поколения, москвичка. Родилась уже в новом веке. Востребованная модель и прекрасная танцовщица. Творческая натура с детства занимается танцами и вокалом, изучала боевое искусство – тхэквондо. Еще девочкой познакомилась с модельным бизнесом: снималась в рекламных роликах, ее фотографии размещались на страницах известных журналов. Валентина успешно занималась в студии при Новом Арт-театре и в столичной танцевальной школе BRF, в которой молодое поколение обучают новому стилю – уличным танцам. О замужестве юная актриса еще не задумывается, ведь впереди у нее вся жизнь. Сейчас она полностью сосредоточилась на своей актерской карьере. Талантливая актриса снимается в кино с 9-летнего возраста. Первая роль Ляпиной – школьница в картине «Закрытая школа – 4». В 2013 году на экраны вышел фильм с участием Валентины Ляпиной «На крыльях». Начиная с 2014 года актриса ежегодно снималась в нескольких проектах. Самыми значимыми в ее творчестве являются фильмы «Челночницы», «Держи меня за руку» и «Дорогой папа». Ляпина не забывает и про театр. В 2018 году состоялся премьерный показ «Маленького воскресного приключения» с участием молодой актрисы.