Молодой человек (фильм, 2022) смотреть онлайн

Бывший ботаник притворяется школьником, чтобы выиграть в молодежном конкурсе, который организовал его одноклассник, ставший успешным коучем. Комедия «Молодой человек» — фильм с Павлом Табаковым и Данилой Козловским о разнице поколений от продюсера Ильи Найшуллера («Никто»).



В детстве мама говорила Ване, что он должен хорошо учиться, закончить институт, и тогда он точно добьется успеха в жизни. Вот только реальность оказалась другой: в 30 лет он может похвастаться только незавидной должностью в банке, огромным ипотечным долгом и женой, которая ушла к другому. А вот Коля — тот самый двоечник, который не относился к учебе серьезно и списывал у Вани ответы на экзаменах — хвастается умопомрачительными заработками на интервью. Там же Коля рассказывает, что организовал конкурс среди старшеклассников, победитель которого получит целых 10 миллионов рублей. Тут Ване приходит в голову гениальный план. Вспомнив, что ему в магазине не продают спиртное без паспорта, он решает притвориться 17-летним и поехать в лагерь — сражаться со школьниками за деньги.



Сможет ли миллениал влиться в зумерский коллектив и победить молодежь, расскажет «Молодой человек». Фильм 2022 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

