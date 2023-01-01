Биография

Валерия Федорович – актриса, звезда сериала «Кухня» и его спин-оффов. Родилась Лера в 1992 году в российском городе Кстово. С восьми лет с родителями переехала в Москву. Валерия была скромным ребенком, из-за чего возникали трудности в построении отношений со сверстниками. Девочка занималась вокалом и танцами. В школе училась плохо, но с легкостью поступила в Высшее театральное училище им. Щепкина при конкурсе одно место на двести желающих. Актриса никогда не считала себя красавицей. Ее привычный стиль: джинсы, рубашки и отсутствие макияжа. Личную жизнь Валерия Федорович обсуждать не любит. Первым ее мужем был актер Максим Онищенко, которого женщина впервые увидела на сцене Театра Романа Виктюка. Их отношения с Максимом развивались стремительно, но через два года закончились. Валерия вышла замуж во второй раз и родила сына. Федорович мечтала покорять театральные подмостки, но ее не взяли ни в один театр. Во время учебного спектакля в училище ее заметил кастинг-директор сериала «Кухня» и пригласил на пробы. Роль Валерии Федорович в популярном ситкоме не стала дебютной, до этого она появлялась в эпизодах фильма «Тайна перевала Дятлова». Но именно образ мастера молекулярной кухни Кати принес ей актерскую славу. Еще одну главную роль артистка сыграла в фильме «Все вернется».