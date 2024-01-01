По барам (фильм, 2024) смотреть онлайн

Разбитная пенная комедия о последнем совместном загуле взрослых людей. Фильм «По барам» — отличный способ расслабиться без похмелья.



Семен, Вадим, Леша и Ярик — неразлучные друзья с первого класса. Им слегка за тридцать, и взрослая жизнь берет свое: обязательства перед начальством, семьей и спутницами жизни не дают ощутить прежней свободы. Из раза в раз найти время и желание на встречу с друзьями становится все сложнее и сложнее. В конце концов, заводила компании Семен добивается от друзей продолжения традиции: раз в месяц уходить в отрыв и устраивать ночной марафон по барам. А чем это закончится для всех четверых — утро покажет.



