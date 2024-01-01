По барам (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Разбитная пенная комедия о последнем совместном загуле взрослых людей. Фильм «По барам» — отличный способ расслабиться без похмелья.
Семен, Вадим, Леша и Ярик — неразлучные друзья с первого класса. Им слегка за тридцать, и взрослая жизнь берет свое: обязательства перед начальством, семьей и спутницами жизни не дают ощутить прежней свободы. Из раза в раз найти время и желание на встречу с друзьями становится все сложнее и сложнее. В конце концов, заводила компании Семен добивается от друзей продолжения традиции: раз в месяц уходить в отрыв и устраивать ночной марафон по барам. А чем это закончится для всех четверых — утро покажет.
Какие сюрпризы преподнесет друзьям очередная встреча? Станет ли она концом их дружбы или началом нового этапа? Смотрите фильм «По барам» на Wink, чтобы погрузиться в атмосферу веселья и подумать о важном.
По барам смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АФРежиссёр
Александр
Фомин
- Актёр
Павел
Табаков
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- АААктёр
Александр
Алябьев
- Актриса
Валерия
Федорович
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актриса
Мария
Лисовая
- ПШАктриса
Полина
Шашуро
- ЕШАктёр
Евгений
Шварц
- АФАктёр
Александр
Фомин
- ММАктриса
Мария
Маркова
- МШАктриса
Маргарита
Шабардыгина
- ЮКАктриса
Юлианна
Кулагина
- АФСценарист
Александр
Фомин
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- Продюсер
Екатерина
Кононенко
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- АМПродюсер
Ашот
Месропян
- МКПродюсер
Маргарита
Карпюк
- МСОператор
Михаил
Соловьёв