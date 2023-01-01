Биография

Павел Табаков — российский актер театра и кино. Родился в Москве 1 августа 1995 года. Павел — сын Олега Табакова, поэтому влияние основателя театральной школы, режиссера и актера стало определяющим в выборе юноши будущей профессии. Тем не менее отец не держал его в ежовых рукавицах, а аккуратно направлял и воспитывал. Актерской профессии он обучался в Московской театральной школе, поступив в колледж отца на общих основаниях. Роли Табакова по-новому оживили на сцене произведения «Вий», «Матросская тишина» и «Безымянная звезда». По-настоящему громко Павел Табаков заявил о себе в трагикомедии «Звезда» 2014 года. Среди работ актера съемки в таких проектах, как драмы «Екатерина», «Екатерина. Взлет», «Екатерина. Самозванцы», триллер «Колл-центр», чуткая драма «Доктор Лиза», комедия «Беспринципные» и сериал «Стая» из линейки more originals.