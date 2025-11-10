Мой сын (фильм, 2025) смотреть онлайн

Успешная адвокат помогает сфабриковать дело против тренера своего пасынка. Узнав об этом, парень решает взять все в свои руки. Фильм «Мой сын» — захватывающая драма, главные роли в которой исполнили Юлия Снигирь и Леон Кемстач.



Юристка Екатерина Корнеева привыкла полагаться только на себя. Когда ее бросает муж, оставив с ней сына от прошлого брака Лешу, она охотно берется за его воспитание. Тем не менее Екатерина сохраняет с мальчиком дистанцию, подчеркивая, что он не ее родной ребенок. Леша занимается боксом с харизматичным тренером Максимом, и по иронии судьбы именно против Максима хочет сфабриковать дело очередной клиент Екатерины. Тренера несправедливо обвиняют в избиении, а Леша узнает, что за этим стоит его мачеха. Мальчик озлобляется и вместе с друзьями по секции берет правосудие в свои руки, что приводит к страшным последствиям и для него, и для Екатерины.



Что она предпримет теперь, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Мой сын» в онлайн-кинотеатре Wink.

