О фильме
Фильм «Август» 2025 года переносит зрителей в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда исход уже очевиден, но опасность все еще велика.
События разворачиваются в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии, на только что освобожденной территории. Этот регион превращается в зону особого контроля: здесь продолжают действовать заброшенные в советский тыл немецкие диверсионно-разведывательные группы. Их главная задача — дестабилизировать ситуацию и нанести удар в спину советской армии, которая в этот момент пересекает государственную границу и продолжает победное наступление. Противостоять смертельной угрозе могут только сотрудники контрразведки СМЕРШ. На их плечи ложится ответственность за то, чтобы сорвать планы врага, обезвредить диверсантов и не допустить удара, который способен изменить ход боевых операций. Перед героями встают опасные задачи, где каждый шаг может оказаться последним, а на кону стоит не только жизнь отдельных солдат, но и успех всего наступления.
Фильм «Август» — это напряженная военная драма о мужестве и невидимой работе разведчиков, не менее важной, чем сражения на передовой. Смотреть фильм «Август» вы можете в кино, а приобрести билеты на сайте Wink через сервис партнера!
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
- НВРежиссёр
Никита
Высоцкий
- ИЛРежиссёр
Илья
Лебедев
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Павел
Табаков
- ИИАктёр
Илья
Исаев
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Кирилл
Кузнецов
- РВАктёр
Роман
Васильев
- Актёр
Денис
Нурулин
- СССценарист
Сергей
Снежкин
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- Продюсер
Константин
Эрнст
- АСПродюсер
Артем
Суджян
- ВДПродюсер
Виктория
Демидова
- ИЛМонтажёр
Илья
Лебедев
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- ЕМОператор
Евгений
Млюков
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов