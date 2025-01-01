Фильм «Август» 2025 года переносит зрителей в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда исход уже очевиден, но опасность все еще велика.



События разворачиваются в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии, на только что освобожденной территории. Этот регион превращается в зону особого контроля: здесь продолжают действовать заброшенные в советский тыл немецкие диверсионно-разведывательные группы. Их главная задача — дестабилизировать ситуацию и нанести удар в спину советской армии, которая в этот момент пересекает государственную границу и продолжает победное наступление. Противостоять смертельной угрозе могут только сотрудники контрразведки СМЕРШ. На их плечи ложится ответственность за то, чтобы сорвать планы врага, обезвредить диверсантов и не допустить удара, который способен изменить ход боевых операций. Перед героями встают опасные задачи, где каждый шаг может оказаться последним, а на кону стоит не только жизнь отдельных солдат, но и успех всего наступления.



Фильм «Август» — это напряженная военная драма о мужестве и невидимой работе разведчиков, не менее важной, чем сражения на передовой.


