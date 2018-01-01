Биография

Кирилл Кузнецов — российский актер. Родился в Ленинграде 5 мая 1991 года. После школы Кузнецов поступил в Питерскую академию театрального искусства, которую окончил в 2014 году. В том же году Кирилл вошел в состав артистов театра «Мастерская», где играл в пьесах по Шолохову и Достоевскому. Первым проектом в актерской обойме Кирилла Кузнецова стал сериал «Государственная защита 3». Далее последовали более значительные роли. Среди самых известных проектов с участием Кузнецова можно выделить сериалы «Реализация», «В созвездии Стрельца» и фильм «Союз спасения».