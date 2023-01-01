Биография

Анатолий Максимов — российский продюсер, актер, актер озвучания, сценарист, филолог. Родился в Москве 21 июня 1961 года. Окончил филфак МГУ, затем работал преподавателем русского языка и литературы в школе. Был научным сотрудником Музея кино и Института искусствознания. Читал лекции во ВГИКе и на ВКСР. Печатался в журналах «Искусство кино» и «Киноведческие записки». В 1994 году Анатолий начал работать на телевидении, в 2002 году стал заместителем генерального директора Первого канала по кинопоказу и производству. С ноября 2005 года — советник Константина Эрнста. Затем — генеральный директор компании «Дирекция кино», одним из основателей которой он является. Кроме того, с 1996 по 2007 год озвучивал анонсы Первого канала. Комментировал церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи. В качестве продюсера Анатолий Максимов работал более чем над 60 проектами. Впервые в роли продюсера он выступил, приняв участие в работе над комедией «Зал ожидания». Затем последовали сериалы «Тихий Дон», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Империя под ударом», «Пятый угол», «Спецназ», «Опережая выстрел» и другие. Продюсировал полнометражные фильмы, в том числе «Особенности национальной охоты в зимний период», «Ночной дозор», «72 метра», «Дневной дозор», «Турецкий гамбит», «Адмиралъ». Принял участие в озвучании фильма «Особо опасен». Читал текст от автора в картинах «Пятый угол», «Империя под ударом», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Каникулы строгого режима».