Курьер из «Рая»
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Курьер из «Рая»

Курьер из «Рая» (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Курьер из «Рая»
Комедии, Приключения88 мин12+
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Сюжет

Егор Глазунов работает в криминальной полиции столицы и обладает удивительным даром — «врать с листа». В маленький городок он отправляется, чтобы помочь другу детства Артему — обычному курьеру, у которого угнали доставшийся ему по странному стечению обстоятельств «Мерседес».

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Курьер из «Рая»»

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