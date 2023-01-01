Биография

Евгений Ткачук — российский актер, сценарист, режиссер и продюсер. Родился в Ашхабаде 23 июля 1984 года. Отец Евгения, Валерий Ткачук, был актером, поэтому всю юность мальчик провел в театре в Сызрани, где его папа на тот момент работал режиссером. Впервые актер вышел на сцену в семь лет, а в 11 классе вместе с друзьями организовал драматический кружок, для которого сам написал и поставил пьесу. В 2002 году Евгений переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В настоящее время служит в Театре Наций и ТЮЗе. Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2007 году. С тех пор он принял участие в качестве актера в десятках картин, среди которых военная драма «Праведник», ситком «Восьмидесятые», сериалы «Перевал Дятлова» и «Тихий Дон». Последние громкие работы — многосерийная лента «Король и Шут» и полнометражный фильм «Бешенство». Также Евгений выступал сценаристом и режиссером проекта «Молитва» 2009 года.